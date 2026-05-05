Губернатор снова сократил штаты ведомств правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин подписал документы о новых сокращениях (опубликованы 4 мая). Ранее глава региона требовал урезать штатную численность ведомств на 10% и ввел мораторий на ее увеличение до 2027 года.

В числе ведомств, которые покинут сотрудники, — министерство здравоохранения (сокращение с 112 до 106 штатных единиц), министерство строительства и ЖКХ (со 129 до 123), министерство экологии (с 104 до 99), министерство образования (с 93 до 91). Кроме того, штаты урезаны в комитете культурного наследия (с 34 до 32), управлении региональной безопасности (с 54 до 52), управлении ЗАГС (с 252 до 241) и ряде других структур.

Ранее были уволены сотрудники региональных минэка, минкульта и минтранспорта. Сокращение продолжится и во второй половине 2026 года. До 1 сентября руководители должны подготовить и внести на утверждение регионального правительства проекты нормативных актов по сокращению штата. До 15 мая и до 15 сентября этого года подчиненных уведомят о возможном увольнении.

Нина Шевченко