Главные новости за 6 – 11 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Суд в Саратове обязал Фонд развития территорий (ФРТ) выплатить обманутым дольщикам «Миргорода» 240 млн руб. Фонд захотел забрать долгострой на Зерновой, однако суд обязал урегулировать разногласия и погасить требования граждан, однако на таких условиях ФРТ может вовсе отказаться от долгостроя, продажу которого ранее анонсировал.

В Саратове кассация утвердила оправдательный приговор экс-министру здравоохранения Олегу Костину. По данным следствия, ребенок-инвалид не получил необходимое лекарство из-за бездействия господина Костина.

Четыре детских лагеря Саратовской области за лето нарушили санитарные нормы. Летняя оздоровительная кампания-2025 ознаменовалась вспышками вируса.

Строитель из Астрахани подрядился доделать школу по нацпроекту и получил срок. Экс-владельца ООО «Техно сбережение» Армана Торосяна признали виновным в хищении 24 млн руб.

Затонувший земснаряд «Ахтарец» поднимут из Саратовского водохранилища. На борту судна находится 650 литров дизельного топлива, 160 кг моторного масла М-16 и 58 литров масла М-10Г2.

Мэрия Саратова не смогла добиться сноса подпорной стены на пляже в Усть-Курдюме.

Саратовская область удержала место в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Саратовец поджег квартиру на Московской с рабочим внутри.

Федор Котельников стал министром дорожного хозяйства Саратовской области.

В Астрахани заведующую поликлиникой приговорили к 1,5 годам исправительных работ за 20 эпизодов служебного подлога.

СК возбудил дело после обрушения потолка в саратовской школе.

На расселение аварийного жилья в 2025 году Астраханской области выделят 285 млн руб. Планируется переселение порядка 500 человек из аварийного жилья площадью 8,4 тыс. кв. м.

За девять лет саратовская прокуратура помогла бизнесу вернуть порядка 1 млрд руб.

Пензячка пойдет под суд за просмотр медкарты своей невестки.

Предпенсионер из Саратова избил тростью женщину из-за спора о собаках.

Пять бизнесменов лишили права недропользования в Пензенской области. Причина — нарушения при эксплуатации объектов.

Павел Маслов стал зампредом правительства Пензенской области.

Жители отдаленных районов Саратовской области будут выживать, как амурские тигры.

Минобороны России будет пользоваться пензенским аэропортом.

За первое полугодие 2025 года в Саратовской области инвестировали 127 млрд руб. Основная часть инвестиций была направлена на крупнейшие муниципалитеты.

КУИ хочет изъять у пайщиков «Ак Барс» и продать 500 га в Новоузенском районе.

В Пензе ищут охрану для строящегося 14 лет цирка.

В Пензенской области СКР ищет реабилитацию нацизма в посте о Второй мировой.

Саратовский минстрой оценил «квадрат» социального жилья в 89,3 тысяч руб.

В Саратове для трамвайного маршрута купят 16 «Витязей» за 2,7 млрд руб.

В Саратове на месте аэропорта построят жилой комплекс площадью 100 га.

В Волжском в четвертый раз выбрали подрядчика на капремонт политехнического техникума. До этого участники друг за другом подавали жалобы на конкурс.

Главу управления культуры Пензы Веру Фейгину оставили под арестом до 8 ноября. Три месяца назад ее задержали за получение взятки.

Суд взыскал с банкротящегося «Жерновского ХПП» 36 млн руб. за поставку семян.

В Саратове Суд запретил действия с кафе «Волга Park» бизнесмена Романа Чечета.

Саратовская область теряет позиции в рейтинге по материальному благополучию.

