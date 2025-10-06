Главу управления культуры Пензы Веру Фейгину оставили под арестом до 8 ноября

В Ленинском районном суде Пензы продлили меру пресечения бывшему руководителю управления культуры Пензы Вере Фейгиной. О решении сообщила 6 октября пресс-служба ведомства.

Госпожа Фейгина руководила управлением культуры 20 лет. 8 августа ее задержали за получение взятки 250 тысяч рублей (всего она должна была получить 690 тысяч). Деньги передал заинтересованный в помощи мунслужащей бизнесмен. Сразу после встречи фигурантов задержали сотрудники УФСБ Пензенской области.

Госпожу Фейгину обвиняют в получении особо крупной взятки за совершение незаконных действий (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Взяткодателю вменяют соответствующую статью (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Решение об аресте приняли 13 августа в Первомайском райсуде Пензы.

Дарья Васенина