Саратовский минстрой оценил «квадрат» социального жилья в 89,3 тысяч рублей

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на период с октября по декабрь 2025 года. Документ опубликован 6 октября.

Новая стоимость будет использоваться для закупки квартир нуждающимся и расчета социальных выплат. Для строящихся домов квадратный метр оценен в 89332 рубля.

Для готовых квартир стоимость варьируется по регионам. В Саратове и Балакове цена составляет 89,3 тыс. рублей, в Энгельсе — 88,4 тыс., в Балашове — 79,5 тыс., а в Вольске — 72,3 тыс. рублей за квадратный метр.

Никита Маркелов