В Пензенской области СКР ищет реабилитацию нацизма в посте о Второй мировой

В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина 2000 года рождения размещал в интернете материалы с ложными сведениями о действиях СССР во время Второй мировой войны.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Пензенской области. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для сбора дополнительных фактов.

Никита Маркелов