СК возбудил дело после обрушения потолочной конструкции в школе Саратова

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту обрушения потолочной конструкции в МОУ СОШ № 67. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, элементы потолочной конструкции частично обрушились в коридоре указанного образовательного учреждения днем накануне, 8 октября. Никто из учащихся и сотрудников не пострадал, однако это создало угрозу их жизни и здоровью.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит оценить действия должностных лиц.

Павел Фролов