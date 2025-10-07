В Саратове на месте аэропорта построят жилой комплекс площадью 100 гектаров

На месте бывшего аэропорта в Саратове появится новый жилой комплекс площадью 1 млн кв. метров, рассчитанный на 28 тыс. жителей. Проект включает строительство трех школ, девяти детских садов и четырех поликлиник. Взлетно-посадочная полоса станет пешеходной зоной для отдыха.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что строительство начнется весной следующего года. Он отметил, что отказались от хаотичной застройки в пользу комплексного развития территории.

Министр строительства Михаил Бутылкин добавил, что в новом районе планируют создать скверы, парки и спортивные объекты, что сделает его привлекательным для жизни.

Никита Маркелов