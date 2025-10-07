Неподъемное образование

Ленинский районный суд Астрахани признал предпринимателя Армана Торосяна виновным в хищении 24 млн руб. при строительстве школы. В августе 2022 года компания фигуранта ООО «Техно Сбережение» подрядилась достроить учебное заведение на 220 мест в Трусово за 175 млн руб. и четыре с половиной месяца. Суд установил, что Арман Торосян изначально планировал хищение. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима — обжаловать решение фигурант не будет.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Ленинский районный суд Астрахани признал предпринимателя Армана Торосяна виновным в хищении 24 млн руб. при строительстве школы в Трусово. Об этом спустя неделю после оглашения приговора сообщила прокуратура региона.

Первый контракт на строительство школы в Трусово на улице Школьной, 2, на 220 мест Управление капитального строительства Астраханской области (УКС) заключило в конце 2020 года с ООО «Приволжская ПМК». Работы предстояло сдать до конца 2021 года, цена составила 195 млн руб. Финансирование шло из регионального бюджета, а также из федерального в рамках нацпроекта «Образование». В конце 2021 года Арбитражный суд региона удовлетворил требования УФАС и отменил контракт. Следующей весной в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а в апреле 2023 года ее признали банкротом. В июне 2022 года губернатор региона Игорь Бабушкин писал в своем Telegram-канале, что посетил стройку в Трусово и заверил, что работы идут согласно графику. Следующий контракт по итогам конкурса УКС, которым руководил тогда Дмитрий Дарьянов, заключил с ООО «Техно сбережение» в 16 августа 2022 года.

Компания согласилась построить школу за 175 млн руб., причем сделать это за четыре с половиной месяца.

Согласно изначальной версии контракта, построить школу предполагалось буквально за 4,5 месяца — до конца 2022 года. В сентябре подрядчик должен был закончить демонтаж старого сооружения, уложить фундамент, возвести монолитный каркас и проложить наружные коммуникации. В октябре и ноябре должны были соорудить стены, сделать крышу, отделать здание внутри и снаружи, а также развести инженерные системы по помещениям. На благоустройство территории и пусконаладочные работы отводился декабрь.

ООО «Техно сбережение» зарегистрировано в Астрахани в 2012 году. С 2014 по начало 2023 года единственным владельцем был Арман Торосян, затем юрлицо перешло к Гагику Торосяну. Основной вид деятельности — торговля непродовольственными товарами. Максимальный оборот компания показала в 2023 году — 81 млн руб., а наибольшую прибыль в 2019 — 2,9 млн руб. Всего компания заключила 10 госконтрактов на сумму 287 млн руб. Так, летом 2022 года компания за 90 млн руб. согласилась закончить за ООО «Приволжская ПМК» строительство водоснабжения в селе Началово, однако этот контракт был расторгнут осенью 2023 года по соглашению сторон. На данный момент юрлицо признано банкротом.

Через две недели после подписания контракта стороны заключили допсоглашение. Согласно документу, лимит финансирования на 2022 год уменьшили со 174,9 млн руб. до 115,4 млн руб. Также выделили финансирование на 2023 год в размере 59,4 млн руб. Срок сдачи объекта перенесли на 1 сентября 2023 года. Это почти на девять месяцев позже изначальных планов. Кроме того, из договора убрали пункт о регулярных отчетах подрядчика: стороны согласились использовать общий акт о приемке выполненных работ.

16 августа 2023 года, когда УКСом руководил уже Андрей Сидоров, в одностороннем порядке расторгло контракт, указав, что «Техно сбережение» не может выполнить взятые на себя обязательства.

Школу на 220 мест должны были построить до 1 сентября 2023 года. Однако подрядчик не уложился в установленные сроки. В октябре компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Школу достраивал уже другой подрядчик, в эксплуатацию ее ввели 30 августа 2024 года.

В октябре 2023го УКС потребовал с ООО «Техно сбережение» уплаченные авансом более 80 млн руб., дело до сих пор рассматривается. В марте 2025 года Арбитражный суд Астраханской области признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство — оно продлится до марта 2026 года. Совокупная сумма требований кредиторов превышает 35 млн руб. В ходе рассмотрения выяснилось, что компания ранее владела несколькими автомобилями. Часть машин изъяли из-за нарушений договоров лизинга. Один автомобиль был продан физическому лицу.

Арман Торосян заключал контракт на строительство школы в Трусово уже «с целью хищения бюджетных средств», а удалось это потому, что фигурант создавал «видимость выполнения работ на объекте», сообщает прокуратура. Вслед за обвинением суд квалифицировал происходящее как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю дали пять с половиной лет колонии общего режима и лишили права участвовать в госзакупках на два года. Также суд удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании ущерба в полном объеме.

Адвокат Армана Торосяна Инна Таркова от комментариев отказалась, но сообщила «Ъ», что обжаловать приговор ее подзащитный не планирует.

Никита Маркелов