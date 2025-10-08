Житель Саратова тростью сломал кость женщине и отправился в колонию

В Саратове суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя по уголовному делу о причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 20 ноября прошлого года фигурант в ходе конфликта, касающегося выгула собак, около дома по ул. Большая Садовая в Саратове тростью избил потерпевшую. Женщина получила перелом локтевой кости.

Фигурант не признал вину. По решению суда он получил один год колонии-поселении.

Павел Фролов