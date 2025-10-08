К главврачу вернулась невинность

Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с решениями нижестоящих инстанций о невиновности заслуженного врача РФ, бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина в неисполнении судебного решения. Следствие считало, что ребенок-инвалид не получил необходимое лекарство из-за бездействия господина Костина. Медик объяснил: французский препарат перестали ввозить в Россию, а от отечественного аналога мать пациента отказалась.

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу прокуратуры Саратовской области на приговор предыдущих инстанций бывшему министру здравоохранения региона Олегу Костину. Бывшего чиновника дважды признали невиновным в неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Обвинение настаивало: господин Костин якобы не исполнил решение суда об обеспечении ребенка-инвалида полагающимися препаратами.

58-летний кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, хирург Олег Костин был главным врачом ГУЗ СО «Лысогорская районная больница», заместителем главы Кировского района Саратова по социальной сфере, главврачом ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница», ГУЗ «Клинический перинатальный центр СО». С 24 апреля 2020 года исполнял обязанности министра здравоохранения, 7 мая вступил в должность. С февраля по октябрь 2022 года являлся заместителем председателя правительства Саратовской области, затем ушел с этого поста и окончательно покинул кабмин по состоянию здоровья 20 июня 2024 года. Telegram-канал господина Костина стал одним из самых популярных среди аналогичных ресурсов других региональных чиновников, откуда фото домашних животных министра регулярно попадали на страницы местных информагентств. Сейчас бывший чиновник работает главврачом Люберецкой областной больницы в Подмосковье.

За четыре года Олега Костина на посту министра здравоохранения в Саратовской области прошла программа модернизации первичного звена здравоохранения, в Елшанке появился новый медкластер. Олег Костин распорядился опубликовать на сайтах медучреждений личные номера главных врачей. В поликлиниках наладили многоканальную телефонию.

Обвинение экс-министру предъявили в марте 2025 года. Впервые дело рассмотрели 19 мая на судебном участке № 1 Фрунзенского района Саратова. По версии следствия, Олег Костин не распорядился предоставить ребенку-инвалиду препарат сабрил. Бывший министр объяснил, что задержка произошла из-за ухода французского поставщика с российского рынка.

«Матери пациента саратовский минздрав предложил отечественный аналог, но та отказалась»,— установил суд.

Прокуратура в лице Натальи Дунаевой требовала оштрафовать медика на 195 тыс. руб. и запретить работать во власти. В мае мировая судья участка № 1 Фрунзенского района Екатерина Чермашенцева оправдала бывшего чиновника в связи с отсутствием состава преступления. Апелляционная инстанция — Фрунзенский районный суд Саратова — подтвердила решение.

«При кассационном рассмотрении дела не установлено обстоятельств, которые свидетельствовали бы о незаконности приговора, вызывали сомнения в правильности применения мировым судьей и судом апелляционной инстанций норм уголовного и уголовно-процессуального законов, отразившихся на выводах о невиновности Олега Костина. Обжалуемые судебные решения оставлены без изменения»,— сообщили в кассационном суде.

«При получении копии кассационного постановления будет рассмотрен вопрос о направлении в Генеральную прокуратуру РФ ходатайства об оспаривании в Верховный суд РФ реабилитирующих решений»,— уточнили «Ъ — Средняя Волга» в саратовской прокуратуре.

