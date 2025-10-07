Минобороны России будет пользоваться пензенским аэропортом

Аэропорт Пензы включен в список аэродромов совместного использования с Министерством обороны России. Об этом сообщается в распоряжении правительства от 7 октября.

Документ вносит изменения в перечень, утвержденный 10 августа 2007 года. Новый раздел добавляет Пензенскую область, указывая, что аэропорт Пензы будет использоваться как гражданскими, так и военными структурами.

В списке также находятся аэропорты Улан-Удэ, Махачкалы, Нальчика, Йошкар-Олы, Кызыла, Абакана, Грозного, Барнаула, Сочи, Норильска, Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Иркутска, Калининграда, Ермиловой и Кемерова.

Никита Маркелов