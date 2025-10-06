«Волжанка» отстояла берег

ООО «Волжанка» в арбитражном суде защитило подпорную стенку на берегу Волги в селе Усть-Курдюм Саратовского района. Администрация Саратова утверждала, что сооружение занимает часть неразграниченной земли, которую необходимо освободить. Суд установил, что ответчик не строил стену, а её демонтаж приведёт к размыву берега. Решение подтвердил Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный участок расположен между берегом и частными домами

Фото: nspd.gov.ru Спорный участок расположен между берегом и частными домами

Фото: nspd.gov.ru

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Саратова в удовлетворении иска о сносе подпорной стены в Усть-Курдюме. Ранее аналогичное решение вынес Арбитражный суд Саратовской области.

В июне 2024 года мэрия подала иск к ООО «Волжанка», потребовав освободить 28 кв. м земли на берегу Волги. Эта территория примыкает к крупному участку (13 тыс. кв. м) на улице Набережная с разрешённым использованием под пляж, который компания арендует. Чиновники настаивали на сносе железобетонной подпорной стены протяжённостью 93 метра, утверждая, что она выходит за границы участка. К делу привлекли субарендатора Виталия Щербакова, ООО «Олимп-Эксперт», городской и областной комитеты по управлению имуществом.

«Волжанка» в суде доказала, что подпорная стенка существовала до передачи участка в аренду. Экспертиза установила, что сооружение является берегоукрепительным, соответствует строительным нормам и не ограничивает доступ граждан к воде. Оно предотвращает размывание берега и загрязнение Волги.

Судья Арбитражного суда Саратовской области Булат Бурганов в мае 2025 года отказал администрации в требовании о сносе стенки. Он подтвердил, что компания не возводила сооружение и получила участок уже с ним. Администрация Саратова обжаловала решение, но апелляционный суд не нашёл оснований для его пересмотра.

Участок, указанный в решении суда, не является официальным пляжем Усть-Курдюма. Большая его часть окружена территориями коттеджей, но есть свободный проход с улицы Набережная.

ООО «Волжанка» зарегистрировано в Усть-Курдюме в 2004 году и занимается предоставлением мест для временного проживания. Выручка компании за 2024 год составила 13,1 млн руб. — более чем в два раза выше показателя прошлого года. Чистая прибыль достигла 9,5 млн руб. Ранее организация принадлежала Татьяне и Владимиру Музалевским, которые с 2002 года владеют ООО «Фанг» (Клиника Музалевского). С 2021 года единственным владельцем «Волжанки» является Сергей Паконин, директором с того же времени — Анастасия Хан. Оба также занимают аналогичные должности в ООО «Концессия-2009», которое работает в сфере временного проживания.

Ольга Симонова