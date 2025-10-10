Федор Котельников получил пост министра дорожного хозяйства Саратовской области

Министром дорожного хозяйства Саратовской области стал Федор Котельников. Документ о его назначении на эту должность с 10 октября подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

В апреле этого года Федор Котельников приступил к исполнению обязанностей министра дорожного хозяйства. До него эту должность три месяца занимал Сергей Никитин.

Федор Котельников долгое время работал в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова. С 2015 по 2016 год и в 2024 году возглавлял его.

Павел Фролов