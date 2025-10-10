Саратовская область удержала место в рейтинге инвестиционной привлекательности

Саратовская область сохранила высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности агентства «Эксперт РА» за 2024 год, заняв место в группе А-2. Это особенно важно на фоне общероссийского замедления улучшения инвестиционного климата, когда медианное значение инвестиционной привлекательности регионов снизилось на 0,13 пункта по сравнению с 2023 годом. Регион входит в одну категорию с Санкт-Петербургом, Самарской, Калининградской, Ленинградской и Московской областями.

Четверть регионов ухудшили свои позиции, и примерно столько же улучшили. Пятерка лидеров группы А-1 осталась неизменной: Москва, Краснодарский и Приморский края, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Стабильность Саратовской области подкрепляется активной работой региональной власти и высокой информационной открытостью.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что в регионе выстроена новая экосистема для работы с инвесторами, что подтверждается ростом числа проектов. В 2025 году их количество достигло 283 на сумму более 1 трлн руб. Директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин добавил, что принцип «одного окна» для инвесторов реализуется в полной мере, предлагая широкий спектр услуг для комфортного входа в регион и поддержки проектов.

Никита Маркелов