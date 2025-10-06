Суд взыскал с банкротящегося «Жерновского ХПП» 36 млн рублей за поставку семян

ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» выплатит фермеру Григорию Шипко почти 36 млн руб. за поставку подсолнечника. Решение Арбитражного суда Саратовской области устояло в апелляционной инстанции.

В октябре прошлого года стороны заключили договор на поставку 1 тыс. тонн подсолнечника на сумму 42 млн руб. Фермер отгрузил покупателю почти 950 тонн 30 числа. Суд установил стоимость отгруженного товара в 39,8 млн руб. На следующий день покупатель оплатил только 4 млн руб. Поставщик направил претензию о погашении долга в размере 35,8 млн руб., но ответа не получил и обратился в суд.

Григорий Шипко ведет бизнес как глава крестьянского фермерского хозяйства. КФХ зарегистрировали 12 марта 2020 года. Оно выращивает зерновые и масличные культуры. Также Григорий Шипко полностью владеет ООО «Гусарка Агро». Компания работает с 18 сентября 2023 года. Она тоже занимается выращиванием зерна. Ее выручка за 2024 год достигла 8 млн руб. Чистая прибыль компании составила 535 тыс. руб.

Поставщик представил суду товарные накладные, трудовые договоры водителей, паспорта транспортных средств и налоговые документы, подтверждающие сделку. ФНС подтвердила факт движения денежных средств.

ООО «Жерновский Хлебоприемный пункт» предъявило встречный иск. Предприятие потребовало вернуть неосновательное обогащение в размере 4 млн руб. Эту сумму общество перечислило предпринимателю в качестве аванса. Покупатель пытался оспорить факт поставки. Он заявил об ошибочном подписании универсального передаточного документа. Однако суд отклонил эти доводы. Электронная подпись на документах подтвердила приемку товара без замечаний. Суд указал, что ответственность за использование электронной подписи лежит на ее владельце.

Суд постановил взыскать с Жерновского ХПП сумму задолженности, а также 4,9 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение вступило в силу после того, как 12-й Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на решение первой инстанции.

ООО «Жерновский ХПП» работает с 2015 года. Компания занимается хранением зерна в Саратовской области. Единственным владельцем является Нуне Барбарян, руководит компанией Александр Балакирев. В 2023 году выручка компании составила 291 млн руб. Чистая прибыль достигла 11,3 млн руб. Число работников выросло до 30 человек. 22 августа 2025 года суд принял заявление о банкротстве компании. Структура холдинга семьи Фосманов «Благо» требует взыскать с ХПП почти 876 млн руб.

Никита Маркелов