В Волжском в четвертый раз выбрали подрядчика на капремонт техникума

ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» 6 октября в четвертый раз подвело итоги конкурса на капитальный ремонт двух блоков ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» (ВПТ). Информацию опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Максимальная стоимость контракта составляла 90,5 млн руб. Заявки принимали до 1 августа 2025 года. В первый раз итоги подвели 5 августа, через три дня проигравший участник подал жалобу. 26 августа конкурсная комиссия вернулась к работе и вновь определила победителя 2 сентября.

Следующие две жалобы от участников поступили 9 сентября. 15 сентября приостановку закупки отменили. Затем комиссия снова собрала ценовые предложения и в третий раз выбрала подрядчика — 29 сентября. В начале октября поступила еще одна жалоба, и сегодня приостановку конкурса отменили.

Контракт еще не разместили на портале «Госзакупки». Согласно опубликованному в карточке предложения документу, на данный момент подряд планируют отдать за 81,46 млн руб. Другие участники хотели заключить договор за 81,9 млн руб., 84,1 млн и 90,5 млн.

Дарья Васенина