Жители отдаленных районов Саратовской области будут выживать, как амурские тигры

При формировании Стратегии развития отдаленных районов Саратовской области на вооружение берется опыт выживания и восстановления популяции амурского тигра. Об этом сообщил в облдуме директор института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

На заседании комиссии по вопросам стратегии развития отдаленных муниципальных районов Саратовской области в областной думе Александр Неверов выступил уже с третьим по счету докладом, в котором учел поступившие замечания и дополнения. В итоге решено добавить пятый раздел, куда включены инструменты и цели, чтобы было понятнее, удалось ли достичь поставленных задач.

Сохранение и развитие демографического потенциала региона и отдаленных районов остается общей целью Стратегии. Для этого необходимы естественный прирост населения, потоки рабочей силы и человеческого капитала, создание высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.

«Чтобы эти потоки качественно управлялись, необходимо поступательное и равномерное повышение качества жизни, продолжительности жизни населения Саратовской области, создание соответствующей инфраструктуры, реализация образовательных инициатив и всего остального», — перечислил ученый.

При построении Стратегии саратовские ученые нашли опору в экологической сфере, а именно в проекте восстановления амурского тигра.

«Чтобы его популяция росла, необходимо было перестроить всю экологию Приморского края, выстроить в строгих критериях, и при этом на саму популяцию тигра повлиять фактически нельзя,— заявил господин Неверов. — Следовательно, нельзя манипулировать индикаторами. Вот здесь то же самое».

По его словам, таким образом решаются демографические задачи, которые напрямую воздействию не поддаются, но являются базовым и ключевым показателем работы по всем остальным направлениям.

Он предложил шесть основных приоритетов, каждый из которых включает в себя два компонента. С одной стороны, удержание населения, с другой — перспектива, мечта, некий ориентир, к которому надо стремиться. Для населения важнее всего: защита здоровья и медицинский туризм (что касается последнего, то люди мечтают о создании в своих населенных пунктах таких медучреждений, в которых хотели бы лечиться жители других областей). А также — привлечение инвесторов, возможность обучения на своей малой родине (для этого в районах необходимо создавать возможности для получения местными жителями рабочих профессий), продвижение малой родины (для этого необходимо проводить информационную кампанию), создание нового жилья, современной цифровой и финансовой инфраструктуры в экологически чистых районах.

«Сохранение экологических преимуществ и при этом предоставление нового жилья и современной инфраструктуры — это ключевой параметр решения демографических проблем районов»,— уверен господин Неверов.

Никита Маркелов