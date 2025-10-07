Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители отдаленных районов Саратовской области будут выживать, как амурские тигры

При формировании Стратегии развития отдаленных районов Саратовской области на вооружение берется опыт выживания и восстановления популяции амурского тигра. Об этом сообщил в облдуме директор института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

На заседании комиссии по вопросам стратегии развития отдаленных муниципальных районов Саратовской области в областной думе Александр Неверов выступил уже с третьим по счету докладом, в котором учел поступившие замечания и дополнения. В итоге решено добавить пятый раздел, куда включены инструменты и цели, чтобы было понятнее, удалось ли достичь поставленных задач.

Сохранение и развитие демографического потенциала региона и отдаленных районов остается общей целью Стратегии. Для этого необходимы естественный прирост населения, потоки рабочей силы и человеческого капитала, создание высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.

«Чтобы эти потоки качественно управлялись, необходимо поступательное и равномерное повышение качества жизни, продолжительности жизни населения Саратовской области, создание соответствующей инфраструктуры, реализация образовательных инициатив и всего остального», — перечислил ученый.

При построении Стратегии саратовские ученые нашли опору в экологической сфере, а именно в проекте восстановления амурского тигра.

«Чтобы его популяция росла, необходимо было перестроить всю экологию Приморского края, выстроить в строгих критериях, и при этом на саму популяцию тигра повлиять фактически нельзя,— заявил господин Неверов. — Следовательно, нельзя манипулировать индикаторами. Вот здесь то же самое».

По его словам, таким образом решаются демографические задачи, которые напрямую воздействию не поддаются, но являются базовым и ключевым показателем работы по всем остальным направлениям.

Он предложил шесть основных приоритетов, каждый из которых включает в себя два компонента. С одной стороны, удержание населения, с другой — перспектива, мечта, некий ориентир, к которому надо стремиться. Для населения важнее всего: защита здоровья и медицинский туризм (что касается последнего, то люди мечтают о создании в своих населенных пунктах таких медучреждений, в которых хотели бы лечиться жители других областей). А также — привлечение инвесторов, возможность обучения на своей малой родине (для этого в районах необходимо создавать возможности для получения местными жителями рабочих профессий), продвижение малой родины (для этого необходимо проводить информационную кампанию), создание нового жилья, современной цифровой и финансовой инфраструктуры в экологически чистых районах.

«Сохранение экологических преимуществ и при этом предоставление нового жилья и современной инфраструктуры — это ключевой параметр решения демографических проблем районов»,— уверен господин Неверов.

Никита Маркелов