Затонувший земснаряд «Ахтарец» поднимут из Саратовского водохранилища
Суд обязал администрацию Волжского бассейна внутренних водных путей поднять затонувший земснаряд «Ахтарец» из Саратовского водохранилища. На борту судна находится 650 литров дизельного топлива, 160 кг моторного масла М-16 и 58 литров масла М-10Г2. Судно затонуло около Саратова, и администрация пыталась обязать владельца поднять его, но из-за субаренды процесс затянулся.
Прокурор подал иск, требуя возложить обязанность по подъему на администрацию. В материалах суда отмечается, что «Ахтарец» на дне Волги наносит вред экологии, так как его корпус разрушается, а нефтепродукты негативно влияют на флору и фауну. Также судно создает угрозу безопасности судоходства из-за обмеления реки.
Суд удовлетворил иск прокурора, но администрация пыталась оспорить решение в кассационной инстанции, однако безуспешно. Суд согласился с нижестоящими инстанциями, отметив, что по Кодексу внутреннего водного транспорта РФ администрация бассейна создана для содержания водных путей, а затонувшее судно и нефтепродукты представляют угрозу окружающей среде.