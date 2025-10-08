За девять лет саратовская прокуратура помогла бизнесу вернуть порядка 1 млрд

За девять лет работы прокуратура Саратовской области помогла более 300 бизнесменам снизить или изменить штрафы, а всего с участием надзорного ведомства бизнесу возвращен 1 млрд руб. Данные о работе под руководством Сергея Филипенко регионально надзорное ведомство предоставило «Ъ — Средняя Волга».

Также прокуроры не допустили больше 13 тыс. необоснованных проверок, а также помогли погасить долги по зарплате. Общая сумма превысила 2 млрд руб. Деньги получили больше 28 тыс. работников.

В прокуратуре отмечают, что за минувшие девять лет сотни незаконно приватизированных га земли и десятки объектов недвижимости вернули муниципалитетам. Десятки чиновников понесли уголовную ответственность. Их незаконно приобретенное имущество перешло государству. Такая работа, по словам надзора, задела интересы лиц, которые имели доступ к ресурсам в 90-е и 2000-е годы и незаконно получали землю в центре города. Результатам стали высотки без социальной инфраструктуры, разрушенные памятники архитектуры. Именно с этой группой лиц в надзорном ведомстве связывают критику работы Сергея Филипенко, которой тот регулярно подвергается на ряде медиа-ресурсов.

В прокуратуре также отметили, что ежегодно принимают больше 70 тыс. обращений. Лично прокурор региона за эти годы принял примерно 5 тыс. человек, в том числе из отдаленных районов.

За девять лет больше 3 тыс. инвалидов получили направления на технические средства реабилитации, а порядка 1,2 тыс. человек получили бесплатную протезно-ортопедическую помощь. Свыше 300 льготников добились перерасчета социальных выплат, отмечает надзор.

Вмешательство прокуратуры помогло увеличить финансирование территориальной программы медицинской помощи. В 2025 году расходы на нее составят 10,8 млрд руб. Дефицит финансирования удалось снизить с 61,5% до 9,5%.

Государство гарантирует заботу детям-сиротам. Десятилетиями они не могли получить жилье. В 2017 году очередь превысила 4,2 тыс. человек. Прокурор взял эту проблему на контроль. Очередь сократилась почти в 2,5 раза. В 2025 году на эти цели выделят еще свыше 2,6 млрд руб.

Прокуратура постоянно контролирует обеспечение землей многодетных семей. Сергей Филипенко регулярно встречается с родителями и председателем комитета. Это помогает быстро выявлять недостатки. Региональное законодательство неоднократно меняли. Это сделало меру поддержки более доступной. По искам прокуроров к более чем 500 участкам подвели коммуникации. В некоторых случаях муниципалитеты заменили непригодную землю.

Никита Маркелов