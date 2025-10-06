Саратовская область теряет позиции в рейтинге по материальному благополучию

Саратовская область заняла 68-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. На это указывает опубликованная РИА Новости инфографика.

По итогам 2024 года Саратовская область получила 43,08 балла, по итогам 2023 года — 34,57. В прошлогоднем рейтинге регион занимал 66-е место.

Пензенская область в свежем рейтинге расположилась на 58-м месте, Волгоградская — на 59-м, Астраханская — на 66-м. 52,27 балла против 40,34, 51,14 балла против 40,84 и 45,50 балла против 37,78 соответственно.

Павел Фролов