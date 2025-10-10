Мирный не пополнит фонд

Фонд развития территорий должен внести в конкурсную массу саратовского ЖСК «Миргород» 240 млн руб., чтобы рассчитаться с обманутыми дольщиками. Соответствующее решение первой инстанции поддержал 12-й арбитражный апелляционный суд. Ранее фонд выплатил компенсации другим дольщикам, заявители либо либо не получили выплат, либо получили меньше учтенного в реестре кредиторов. Фонд захотел забрать долгострой на Зерновой, однако суд обязал урегулировать разногласия и погасить требования граждан, однако на таких условиях ФРТ может вовсе отказаться от долгостроя, продажу которого ранее анонсировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миал Девелопмент Фото: Миал Девелопмент

12-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, обязывающее ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) Минстроя РФ перечислить в конкурсную массу саратовского ЖСК «Миргород» 240 млн руб. Деньги направят на восстановление прав 41 обманутого дольщика, которым фонд отказался выплачивать компенсацию за неполученные квартиры, постановила судебная коллегия.

Строительство многоэтажек на улице Зерновой компанией ООО «Миал Девелопмент» планировалось завершить еще в 2016-2017 годах. Проект включал четыре семиэтажных дома на 266 квартир. Однако к 2018 году объект стал проблемным. На встрече с дольщиками представитель застройщика сообщал о низких продажах и необходимости дополнительных взносов. В итоге строительство заморозили. Владелец «Миал Девелопмет» Алексей Абасов был полностью оправдан по делу о миллиардном мошенничестве с деньгами дольщиков, однако осужден за махинации с банковскими кредитами. Компании господина Абасова оставили в Саратове двенадцать недостроенных объектов, один из них — на улице Зерновой в поселке Мирный. Права на этот долгострой перешли к кооперативу дольщиков «Миргород». Его основными активами являются два недостроенных дома. Один из них готов примерно на 70%, его площадь составляет почти 10,5 тыс. кв. м. Второй дом построен лишь на 5%. Также кооператив располагает проектной документацией и правом аренды двух участков под домами площадью более 2,4 га.

В 2020 году в процесс, согласно новой федеральной политике в отношении обманутых дольщиков, включилась ППК «Фонд развития территорий». Наблюдательный совет ФРТ решил восстановить права граждан за счет денежных выплат и ранее уже выплатил возмещение некоторым членам кооператива на сумму 323,3 млн руб. Однако для 41 участника строительства, чьи требования включены в реестр требований в рамках дела о банкротстве кооператива на общую сумму 125,9 млн руб., отдельное решение о финансировании со стороны Фонда принято не было, установил суд.

Фонд, в свою очередь, заявил суду о намерении забрать объект и права застройщика. В ответ дольщики подали заявление об урегулировании разногласий и попросили обязать ФРТ выплатить им встречное предоставление исходя из размера их требований, включенных в реестр.

Фонд не оспаривал обязанность выплатить возмещение участникам строительства, чьи требования включены в реестр в рамках дела о банкротстве ЖСК «Миргород», однако указывал, что прямое право на компенсацию у них отсутствует. В ФРТ объяснили это тем, что в отношении этих граждан отдельного решения о финансировании в установленный законом срок не принималось. При этом фонд настаивал, что расчет должен производиться на основании того же отчета об оценке стоимости недвижимости от апреля 2022 года, который использовали для выплат другим дольщикам. Суд указал, что настоящий отчет устарел из-за изменений на рынке недвижимости, а использование устаревших данных не позволит восстановить жилищные права участников строительства.

Для определения суммы компенсации была назначена экспертиза. Эксперты оценили рыночную стоимость прав застройщика. Стоимость дома № 1 составила 241,4 млн руб., дома № 2 — 9,62 млн руб. Право аренды первого земельного участка оценено в 53,53 млн руб., второго — в 52,06 млн руб. Общая стоимость прав застройщика составила 356,61 млн руб. 2 сентября 2025 года Арбитражный суд Саратовской области согласился передать фонду долгострой, однако обязал его удовлетворить требования граждан.

Отказ в выплате компенсации этим дольщикам нарушил их права и принципы равенства, указал судья Роман Доброродный.

Суд постановил взыскать с Фонда в пользу кооператива средства для погашения текущих платежей на сумму 1,09 млн руб. и требований участников строительства на сумму 239,38 млн руб. Общая сумма к перечислению составила 240,47 млн руб. ФРТ обжаловал решение, но апелляционный суд оставил его без изменений. Связаться с представителями фонда для комментариев «Ъ» не удалось.

Фонд заявлял суду, что откажется принимать объект, если требования дольщиков будут удовлетворены. Об этом «Ъ — Средняя Волга» рассказал представитель граждан, руководитель «Центра помощи дольщикам» Антон Хайдуков.

«Подобным образом фонд поступил в случае с ЖСК «Времена года». Там суд также обязал расплатиться с дольщиками, однако после этого фонд отказался принимать объект и попросил суд включить его требования в реестр кредиторов. Представители компании запросили 280 млн — такую сумму они выплатили гражданам в качестве компенсаций»,— рассказал господин Хайдуков.

По его словам, если ФРТ откажется от объекта «Миргорода», то долгострой выставят на торги в рамках банкротства, а вырученные средства дольщикам придется делить с фондом. Юрист напомнил, что решение суда по объекту на Зерновой стало уже пятым, где суд поставил передачу объекта в зависимость от погашения требований дольщиков. Отказ же ФРТ от прав застройщика Антон Хайдуков назвал новой практикой. «Даже в этом случае мы продолжим добиваться восстановления прав дольщиков „Миргорода“»,— резюмировал юрист, но деталями делиться не стал.