Охрану для закрытого цирка ищут в Пензе

ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) разместила в ЕИС «Госзакупки» извещение о проведении конкурса на получение подряда охраны расположенного в Пензе цирка. С 2011 года объект реконструируют.

Заявки от представителей МСП принимают до 13 октября. Подрядчику предстоит на протяжении года охранять недостроенный цирк на Плеханова, 13 — с 31 октября 2025-го по 31 октября 2026-го. Максимальная цена контракта — 6,84 млн руб. Согласно техзаданию, у ЧОП-победителя конкурса должны быть соответствующие лицензии и экипаж быстрого реагирования. Также заказчик ждет, что посты охраны будут раз в день проверять непосредственно на объекте и раз в два часа — дистанционно.

У каждого охранника должны быть: страховка, необходимые компетенции, подтвержденные периодическими проверками, форма, средства связи и удостоверяющие личность документы. На каждом посту заказчик ожидает увидеть средства защиты дыхания и зрения, фонарь, рацию и ручной металлодетектор. Охранники не должны работать больше 24 часов. На суточной смене сотрудникам ЧОП полагается два часа на прием пищи, на 16-часовой — 1,5 часа, 12-часовой — час, восьмичасовой — 45 минут.

Дарья Васенина