Отдых с последствиями

В Саратовской области летняя оздоровительная кампания-2025 ознаменовалась вспышками вируса в четырех районах. В облдуме обсуждали причины, а также как не допустить вспышек заболевания в следующем, 2026 году. Роспотребнадзор выявил в этом году нарушения в 83 % проверенных лагерей. Они касались несоблюдения санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима, нарушения правил приема детей в лагерь, организации питьевого режима и водоснабжения. Общее число пострадавших достигло 138 детей.

Депутаты предложил ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм в детских лагерях Саратовской области

Фото: Саратовская областная Дума Депутаты предложил ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм в детских лагерях Саратовской области

Фото: Саратовская областная Дума

Первый заместитель министра образования Елена Нерозя сообщила на совещании в Саратовской областной думе, что летом работали 659 учреждений детского отдыха. В этом году увеличилось количество лагерей с дневным пребыванием — 606 лагерей (в прошлом году их было 589). На летнюю оздоровительную кампанию потрачены почти 1,5 млрд руб. (на 79 млн больше показателя прошлого года). Среди источников финансирования — областной бюджет, муниципальные средства, средства профсоюзов, работодателей и родителей. Кроме того, удалось привлечь субсидии из федерального бюджета. 98 млн потребовались на возведение модульных корпусов в трех лагерях, а именно в Балашовском, Татищевском и Петровском районах.

«В лагерях всех типов отдохнуло более 54 тыс. детей, в том числе на Черноморском побережье Краснодарского края — 1025 детей, — доложила госпожа Нерозя. — Без внимания не остались в этом году ни одна категория детей. Оздоровительные учреждения региона приняли 230 детей с подшефных территорий ЛНР и ДНР».

Что касается вспышки инфекции в четырех районах, то по поручению губернатора с 25 июля по 11 августа прошли выезды в оздоровительные учреждения. По словам замминистра образования, причиной происшествий стало «ослабление контроля со стороны администрации за соблюдением профилактических мероприятий, за ввозимыми продуктами питания, а также за организацией родительских дней». Муниципалитетам было рекомендовано провести детальный анализ летней оздоровительной кампании текущего года и предусмотреть мероприятия, чтобы не допустить нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства летом 2026 года.

С июня по август в медицинские пункты загородных учреждений обратились 652 ребенка с различными жалобами: головная боль, зубная боль, укусы насекомых, ссадины. По словам госпожи Нерозя, в детских загородных лагерях, в том числе санаторного типа, эффективность оздоровления детей составила 95%.

Зампредседателя облдумы («ЕР») Романа Грибова, проводившего совещание, интересовало: анализировали ли случаи вспышки вируса.

«В прошлом году таких фактов не было, — ответила чиновница — В этом году произошло именно 4 случая, это серьезная ситуация, которая требует внимания».

В министерстве образования планируют проводить очные совещания со всеми чиновниками, которые отвечают за работу лагерей, повысить меры ответственности за деятельность самих учреждений, активнее взаимодействовать с родителями, лучше подходить к организации дней посещения родителями детей в учреждении.

Этим летом вспышка заболеваемости произошла в лагере «Огонек» Марксовского района. Замглавы Марксовского района Бэлла Харченко рассказала, что 10 июня, в первую смену, несколько детей почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в местную районную больницу. 16 июня лагерь заработал в штатном режиме.

«Выявленный вирус имел характер контактно-бытового распространения, поэтому приняли все меры для того, чтобы не допустить распространения этого вируса в последующем, и остальные три смены мы завершили благополучно»,— рассказала чиновница.

По итогам проверки в Марксовском районе должностные лица были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Подобная ситуация повторилась в Саратове в лагере «Дубки». Председатель комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» Максим Мишин признал, что «ситуация была плачевная». По его словам, в известность были поставлены все органы, проведены «различные мероприятия» и карательные меры. Первая смена проработала в лагере всего 10 дней, когда началось ЧП. Всех детей отправили домой. Причем в лагере оздоравливались не только дети из Саратова, но и из других областей.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Рахманова рассказала, что перед открытием все лагеря проходили проверку. 1,3 % взятых проб питьевой воды не соответствовали требованиям. Это в основном лагеря с дневным пребыванием. В загородных лагерях подобные претензии объясняются недостаточной подготовкой к открытию смен: поторопились давать воду. Прошедшим летом только в лагере «Колос» Балашовского района сложилась аварийная ситуация. Лагерь принимал меры, приостанавливал работу на короткий срок.

Часть лагерей Саратовской области даже переходили на работу на бутилированной воде.

Микробиологические показатели выявили неудовлетворительное состояние питания в 0,08 % проб. В целом нарушения выявлялись Роспотребнадзором в 83% от всех проверенных лагерей. Структура такая: 42% связано с питанием (из них только 0,6% — это несоответствие норм питания, а 97% — по несоблюдению санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке), 31% — по содержанию территории и помещений, 20% — по выполнению санитарно-гигиенического режима. Были нарушения по правилам приема детей в лагерь, по организации питьевого режима и организации водоснабжения. 19 человек, из них 10 сотрудников пищеблока, были отстранены от работы. Из 10 сотрудников пищеблока одного не допустили до работы изначально, а у девятерых как раз был выявлен норовирус.

Общее число пострадавших достигло 138 человек, из них 110 детей.

Из четырех лагерей, где были зафиксированы очаги острой кишечной инфекции норовирусной этиологии, три находятся в муниципальной собственности, один – государственный. Все лагеря закрывались для проведения противоэпидемических мероприятий. Где-то порядка 800 детей отдых был прерван: кто-то вернулся впоследствии, кто-то — нет.

«Причинами возникновения очагов острых кишечных инфекций норовирусной этиологии стал все-таки занос инфекции на пищеблок или допуск к раздаче питания лиц, которые не были с этим связаны и не были обследованы, — сообщила госпожа Рахманова.

Возможно, имел место и контактно-бытовой путь, так как при несвоевременной изоляции больные дети тесно контактировали со здоровыми.

Все четыре района, по словам госпожи Рахмановой, объединяют попытки скрыть начало возникновения очага. То есть сначала пытались лечить сами, не начали своевременно противоэпидемические мероприятия. И это привело к увеличению количества пострадавших и в итоге к прекращению работы лагеря.

Роспотребнадзор также фиксирует низкую гигиеническую грамотность персонала лагерей: как работников столовых, так и медицинских сотрудников и администрации в том числе.

«Со стороны администрации очень сильно во всех этих лагерях был ослаблен контроль, и со стороны администрации, и со стороны балансодержателей тоже, — продолжила специалист. — К раздаче питания допускались лица, которые не были обследованы». По итогам совещания Роман Грибов пожелал учесть все высказанные замечания, больше спрашивать с руководителей районов и лагерей, чтобы они тщательно исполняли все требования и предписания.

