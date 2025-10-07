КУИ хочет изъять у пайщиков Ак Барс и продать 500 га в Новоузенском районе

Арбитражный суд Саратовской области запретил регистрировать сделки с 500 гектарами сельхозземель в Новоузенском районе. Ходатайство о наложении обеспечительных мер заявил Комитет по управлению имуществом правительства региона.

Иск комитет подал в начале октября 2024 года. Он потребовал изъять два участка у владельцев паев закрытого фонда «Земельный». Им управляет компания «АК БАРС КАПИТАЛ» из Казани. Компания выступает ответчиком по делу. Комитет хочет продать эти участки с публичных торгов. Для этого он просит суд освободить землю от арендаторов.

Суд запретил управлению Росреестра по Саратовской области регистрировать сделки с спорным имуществом. Запрет касается также расторжения или заключения договоров аренды. Меры направлены на сохранение текущего положения дел. Они предотвращают возможный ущерб до окончательного решения, объяснил суд.

Никита Маркелов