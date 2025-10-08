На расселение аварийного жилья в 2025 году Астраханской области выделят 285 млн

Астраханская область станет получателем в этом году 285 млн руб. на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Астраханской области в 2025 году одобрено 285,6 млн руб. из федерального бюджета на переселение порядка 500 человек из аварийного жилья площадью 8,4 тыс. кв. м. Мероприятия по расселению проводятся по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Астраханской области с 2019 года в рамках федеральных проектов удалось расселить 7,3 тыс. граждан из более 121 тыс. кв. м аварийного жилья. Существенная часть этой работы выполнена по линии новой региональной адресной программы.

Павел Фролов