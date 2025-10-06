В Саратове Суд запретил действия с кафе «Волга Park» бизнесмена Романа Чечета

Росреестр не будет регистрировать сделки с кафе «Волга Park» в Саратове у спуска к Затону от бывшего аэропорта. Соответствующие обеспечительные меры наложил Арбитражный суд Саратовской области по требованию мэрии.

Администрация города Саратова обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Роману Чечету. Истец потребовал устранить препятствия в пользовании двумя земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Администрация требует обязать ответчика в месячный срок снести самовольно возведенный объект.

Речь идет о кафе «Волга Park» на улице Большой Сеченской, 62. Согласно соцсетям заведения, посетителям предлагаются столики с панорамным видом на Волгу. Оно расположено на двух земельных участках площадью 501 кв. м и 631 кв. м, которые находятся в частной собственности и предназначены для размещения магазинов. Совокупная кадастровая стоимость составляет 3,7 млн руб.

В случае неисполнения решения суда с предпринимателя планируют взыскивать судебную неустойку. Ее размер составит 5 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Роман Чечет владеет двумя строительными компаниями — ООО «Стройпол» и ООО «Волгаэкострой». Стоимость его долей в компаниях Rusprofile оценил в 475 тыс. руб. С марта 2023 года он работает как индивидуальный предприниматель. Основная сфера деятельности — работа ресторанов и доставка еды. Общая выручка всех предприятий господина Чечета за 2024 год составила 31 млн руб., а прибыль — 61 тыс. руб.

Никита Маркелов