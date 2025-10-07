Пять бизнесменов лишили права недропользования в Пензенской области

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области отчиталось о проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства о недрах. 7 октября подробности опубликовала пресс-служба ведомства.

В 2025 году пять юрлиц лишили права пользоваться арендованными недрами. В отношении еще трех организаций могут принять аналогичное решение. Причина таких мер — нарушения при эксплуатации объектов.

Чиновники отметили, что все лишенные права пользования бизнесмены должны устранить последствия своей работы. Имеется в виду ликвидация и консервация карьеров, шахт, буровых скважин и т. д.

Дарья Васенина