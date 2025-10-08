Против пензячки возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни

Пензенский районный суд рассмотрит в отношении 56-летней жительницы села Телегино Колышлейского района уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в мае этого года фигурантка попросила неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, раскрыть информацию о состоянии здоровья своей невестки. Тот передал ей данные двух медицинских осмотров с приемов девушки в учреждениях здравоохранения Пензенской области.

В августе фигурантка направила эту документацию невестке и потребовала от нее, чтобы та сообщила мужу (сын подозреваемой) о нарушениях в работе своей репродуктивной системы. Свою вину фигурантка признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов