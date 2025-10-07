За первое полугодие 2025 года в Саратовской области инвестировали 127 млрд

В Саратовской области в первом полугодии 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 127 млрд руб., что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает областной мининвест.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил рост инвестиционной активности в ключевых отраслях, таких как обрабатывающие производства, строительство и сфера услуг. За шесть месяцев создано почти 1,5 тыс. новых рабочих мест, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Основная часть инвестиций была направлена на крупнейшие муниципалитеты, включая Саратов, Балаковский и Энгельсский районы. Значительная доля средств пошла на приобретение машин и оборудования, что свидетельствует о модернизации производств. Главным источником финансирования остались собственные средства предприятий.

Никита Маркелов