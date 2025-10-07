Павел Маслов стал зампредом правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал 7 октября указ о назначении нового заместителя председателя регионального правительства. Пост занял Павел Маслов. Документ опубликовали на сайте областного кабмина.

45-летний господин Маслов родился в Пензе. В 2002 году окончил ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по специальности «История». Ранее чиновник руководил региональным управлением внутренней политики, а также министерством внутренней и информационной политики.

Павел Маслов уже оказывался на посту зампреда — в 2021 году — но с приставкой и. о. С 2023 года чиновник был полномочным представителем губернатора Пензенской области. Господин Маслов сменил в кресле зампреда Ларису Рябихину, ставшую в минувшем августе уполномоченной по правам ребенка в регионе.

За что именно будет отвечать Павел Маслов, пока неизвестно. Проследить за исполнением указа о назначении должен вице-губернатор Сергей Федотов.

Дарья Васенина