Саратовец поджег квартиру на Московской с рабочим внутри, возбуждено дело

В Саратове следствие возбудило в отношении 31-летнего мужчины уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 9 октября, нетрезвый фигурант облил бензином вещи в квартире одного из домов по улице Московской в Саратове, поджег их и скрылся. При этом он знал, что там находится 66-летний ремонтник. Произошло возгорание и сильное задымление помещения. Рабочий успел покинуть жилище.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и доставили к следователю. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Павел Фролов