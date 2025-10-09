В Астрахани наказали заведующую поликлиникой за 20 эпизодов служебного подлога

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшей заведующей поликлиникой по уголовному делу о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурантка выдавала направления для прохождения специализированной медицинской реабилитации на территории санатория в Кисловодске Ставропольского края. Вместе с тем она фактически не принимала пациентов и не выносила на врачебную комиссию вопросы о необходимости прохождения реабилитации.

Фигурантка признана виновной в 20 эпизодах служебного подлога. По решению суда она получила 1,5 года исправительных работ.

Павел Фролов