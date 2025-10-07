В Саратове для трамвайного маршрута купят 16 «Витязей» за 2,7 млрд рублей

В Саратове планируют закупить 16 трамваев «Витязь» для маршрута № 3. Средства в размере 2,7 млрд руб. уже найдены и поступят в регион в ноябре, пишет Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Запуск движения новых трамваев намечен на март 2026 года, а стоимость каждого составит 180 млн руб. Для завершения проекта до октября 2026 года планируется приобрести ещё 10 трамваев «Витязь». Средства на это планируется получить на федеральном уровне.

Работы на маршрутах № 8 и № 6, включающие благоустройство, должны быть завершены до 30 октября текущего года.

Никита Маркелов