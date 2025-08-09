Главные новости за 4 – 9 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Волжский районный суд Саратова рассмотрит дело экс-главы администрации Волжского района Владимира Томашенцева. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), повлекшем тяжкие последствия: по версии следствия, он сознательно блокировал признание пяти домов в Саратове аварийными, лишив 65 жителей права на переселение. Ключевым эпизодом стало подписание фиктивного акта обследования объекта культурного наследия — дома купца Горина на Лермонтова, 19, что усугубило его аварийное состояние с износом 64,3%.

В саратовском суде вынесен вердикт по делу основателя реабилитационного центра «Новая жизнь» Дмитрия Кречина и шестерых его подопечных. Присяжные признали их виновными в жестоком убийстве 25-летнего пациента Руслана Мансурова. Его истязали, завернули в ковер и оставили умирать от холода на веранде в феврале 2023 года.

Кассационный суд удовлетворил жалобу ИП Елены Гусаковой, владевшей рынком на ул. Маркина в Астрахани. Предприниматель добилась отмены решений первой и апелляционной инстанций, которые отказали ей в приостановлении действия распоряжения мэрии Астрахани. Документ гласил, что коммерсант должна была снести 139 киосков на рынке для дальнейшего создания универсальной сезонной ярмарки. Пока шли судебные разбирательства, администрация самостоятельно демонтировала торговые объекты. Кассация сочла это действие незаконным и направила дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом концессионера ООО «Цифровой водоканал» (ЦВК). Такое решение было принято по иску ООО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК). В суде АЭСК заявила, что ЦВК задолжал ей более 50 млн руб. за услуги электроснабжения. Процедуру наблюдения в отношении должника суд ввел еще в январе этого года, с чем компания не согласилась и безуспешно попыталась обжаловать определение в апелляции. Теперь суд открыл конкурсное производство до конца января следующего года. Эксперты полагают, что шансы концессионера на оспаривание минимальны.

В Саратове из-за жалоб на работу МБУ «Ритуал» сменится директор. С 11 августа новым руководителем учреждения станет Александр Балашов.

В Ртищевском районе произошло восемь коммунальных аварий, проводится проверка.

В Хвалынске построят современную больницу до конца 2026 года. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что больница должна быть не только оснащена по последним стандартам, но и гармонично вписываться в архитектуру города.

В минсельхозе Саратовской области нарушалось антикоррупционное законодательство.

В доме на Татищева, 10 в Астрахани предотвратили угрозу обрушения. Глава региона Игорь Бабушкин ранее потребовал от подрядных организаций тщательно проверять состояние несущих конструкций при проведении любых ремонтных работ в домах, которым требуется особое внимание.

Волжскую ТЭЦ хотят отремонтировать за 3,7 млн руб. Работы должны закончить до 30 ноября.

Юлия Таушанкова возглавила Ассоциацию развития ТОС Саратовской области.

Суд обязал УК «Адамас» защитить от пожаров дома в Энгельсе.

В Астрахани самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку. Произошло это по техническим причинам.

Под Пензой суд наказал экс-чиновницу за кражу порядка 1 млн руб. у погибших участников СВО.

Фабрику имени 8 Марта в Волгограде за 192 млн руб. продают с охраняемым статусом. Четырехэтажный комплекс общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров, включая подземный уровень и встроенные нежилые помещения, реализуется в рамках банкротства компании-собственника ООО «Ком Старт».

Волгоградская область получит 5,12 млрд на модернизацию систем водоснабжения. Средства будут освоены в период 2025–2030 годов и станут частью десятилетней программы развития агломерации, ориентированной на комплексную жилую застройку и социально-экономическое развитие территорий.

В Саратове ученые создали систему обнаружения дронов по звуку. Новая технология специально создана для преодоления ограничений, характерных для традиционных способов обнаружения БПЛА. Разработчики подчеркивают ее адаптивность к появлению новых моделей беспилотников и эффективность именно в урбанизированной среде, где другие методы часто дают сбои.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по делу о сдаче дома в Балаково. Уголовное дело в отношении Ивана Сысоева, бывшего сотрудника управления госстройнадзора за долевым строительством Саратовской области, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следствие переквалифицировало первоначальное обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) на ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

«Импульс-Атом» разрабатывает систему проекции данных на лобовое стекло поездов. Цель проекта — повысить безопасность и эргономику управления.

Пенза обязала УК открывать подвалы домов во время воздушной тревоги. Управляющим компаниям ранее уже направлялись рекомендации по оборудованию таких укрытий.

В Саратове программу связи с гражданами интегрируют в мессенджер МАХ. Анализ обращений граждан показал, что с начала 2025 года жители области чаще всего направляли сообщения, касающиеся сферы здравоохранения, состояния автомобильных дорог и вопросов образования. Подавляющее большинство из 50 тысяч обращений поступило в адрес администрации Саратова.

В Саратове торговые сети могут обязать продавать алкоголь в отдельных помещениях. Инициатива обусловлена неэффективностью существующих ограничений и массовыми жалобами жителей Саратова и Энгельса на деятельность «наливаек», игнорирующих штрафные санкции.

В Золотом к югу от Саратова расширят глэмпинг-парк. Для реализации проекта компания «Полынь» вложит 7,75 млн руб., что создаст четыре новых рабочих места.

Ресторан «Ереван» в Саратове убрал вывески на иностранных языках.

Суд не стал запрещать мэрии Саратова пользоваться Горпарком.

Суд обязал мэрию Саратова спасти семь аварийных памятников архитектуры. В перечень вошли исторические постройки в центре города.

Владельцам квартир дома на Блинова, 2 в Саратове выделили более 168 млн руб.

В Саратове собор «Покрова Пресвятой Богородицы» узаконил колокольню в суде. Церковь предпринимала неоднократные попытки узаконить постройку в досудебном порядке, но получила отказ и рекомендацию обратиться в суд.

В Саратове повторно объявили конкурс на сохранение «Особняка Бореля» за 10 млн руб.

В ГУ МВД России по Саратовской области появился новый начальник.

Саратовская область купила у Газпрома детский лагерь «Родничок» за 150 млн руб.

Спикер Госдумы поможет сделать бесплатным питание в саратовских сельских школах.

