В Саратове повторно объявили конкурс на сохранение «Особняка Бореля» за 10 млн
Управление по делам записи актов гражданского состояния правительства Саратовской области вновь ищет подрядчика для сохранения памятника архитектуры «Особняк Бореля» на улице Волжской, 22. Начальная стоимость контракта — 9,77 млн руб.
Аукцион, объявленный 9 июля, не состоялся — заявок на участие не поступило. Новый тендер опубликован на «ЕИС Закупки» 5 августа.
Ровно год назад также проводился конкурс на ремонт фасада Дворца бракосочетаний. В сентябре заключили контракт стоимостью 3,7 млн руб. с ООО «Идеи пространства». Работы завершены, но новому подрядчику предстоит провести дополнительные работы и подготовить документацию. Согласно проекту контракта, как и в прошлый раз, заказчик указал сроки работ до 31 октября этого года. Заявки на участие в закупке принимают до 14 августа.
Дворец бракосочетаний, построенный в 1901 году по проекту Петра Зыбина, изначально принадлежал купцам Аносовым. В 1909 году особняк был продан Петру Карепанову, а позже перешел к мукомолу Александру Борелю. В советское время здание национализировали, и в 1961 году там разместили городской ЗАГС. В 2000-х годах в здание переехало Управление по делам ЗАГС.