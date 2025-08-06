Волгоградская область получит 5,12 млрд на модернизацию систем водоснабжения

Правительство России выделило Волгоградской области 5,12 млрд руб. в рамках программы казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) для развития жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование направлено на строительство и модернизацию систем водоснабжения в ключевых районах Волгограда, включая Кировский, Советский и Красноармейский, а также создание водопроводных сетей в центрально-западной части города. Решение утверждено по итогам совещания вице-премьера Марата Хуснуллина с губернаторами регионов, где Волгоградскую область представил Андрей Бочаров.

Средства будут освоены в период 2025–2030 годов и станут частью десятилетней программы развития агломерации, ориентированной на комплексную жилую застройку и социально-экономическое развитие территорий. Проекты включают не только модернизацию водоснабжения, но и строительство очистных сооружений, котельных и теплосетей, что повысит надежность коммунальной инфраструктуры.

Всего на 20 проектов в сфере ЖКХ десяти регионам выделено 46,8 млрд руб. Помимо Волгоградской области, поддержку получат Санкт-Петербург, Республики Дагестан и Татарстан, Чувашия, а также Свердловская, Кировская, Ленинградская, Самарская и Челябинская области. Для Санкт-Петербурга средства пойдут на строительство канализационного коллектора, в Дагестане — на реконструкцию водоснабжения, в Чувашии — на модернизацию насосных станций.

Губернатор Андрей Бочаров акцентировал, что проекты решат проблемы инфраструктурных ограничений в перспективных районах жилой застройки. Например, в южных и западных районах Волгограда новые сети обеспечат стабильное водоснабжение для тысяч жителей. Область вошла в число крупнейших получателей поддержки, что подчеркивает масштаб запланированных преобразований.

Федеральные кредиты позволят ускорить реализацию программ, включенных в стратегию развития агломерации до 2035 года. Особое внимание уделяется синхронизации работ: модернизация ЖКХ должна сопровождаться развитием транспортных узлов, социальных объектов и бизнес-зон. По данным администрации региона, это повысит инвестиционную привлекательность территорий и сократит нагрузку на существующую инфраструктуру.

Никита Маркелов