Саратовская область купила у Газпрома детский лагерь «Родничок» за 150 млн

Комплекс зданий детского лагеря родничок «Родничок» на Кумысной поляне перейдет в госсобственность. Общая стоимость объектов составила 149,8 млн руб., покупателем от лица региона стало министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

В перечень приобретаемого недвижимого имущества вошли шесть объектов в Саратове по проспекту Большой Дачный. Среди них нежилые здания (строения 2, 4, 5, 6, 7) и хозяйственная постройка площадью от 166,7 до 1723,9 кв. м.

Финансирование сделки распределено на 2025–2026 годы из областного бюджета. В 2025 году направят 75 млн руб., в 2026 году — 74,8 млн руб. Все объекты планируется перевести в госсобственность до конца 2026 года.3

Никита Маркелов