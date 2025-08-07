Акт повышенной фиктивности

Волжский районный суд Саратова рассмотрит дело экс-главы администрации Волжского района Владимира Томашенцева. Чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), повлекшем тяжкие последствия: по версии следствия, он сознательно блокировал признание пяти домов в Саратове аварийными, лишив 65 жителей права на переселение. Ключевым эпизодом стало подписание фиктивного акта обследования объекта культурного наследия — дома купца Горина на Лермонтова, 19, что усугубило его аварийное состояние с износом 64,3%. Дело направлено в суд, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Томашенцев возглавлял администрацию Волжского района Саратова в 2019–2021 годах

Фото: Правительство Саратовской области Владимир Томашенцев возглавлял администрацию Волжского района Саратова в 2019–2021 годах

Фото: Правительство Саратовской области

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы администрации Волжского района Саратова Владимира Томашенцева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.

Владимир Томашенцев возглавлял администрацию Волжского района в 2019–2021 годах, после чего стал первым заместителем главы района. В ноябре 2022 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил его руководителем Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона. Однако уже в декабре 2023 года он был уволен за срыв федеральной программы по расселению аварийного жилья — что стало прямым следствием его действий в предыдущей должности.

По версии следствия, в 2020–2022 годах господин Томашенцев, занимая должности главы и первого заместителя главы администрации Волжского района, сознательно блокировал признание пяти домов на подконтрольной территории аварийными. Несмотря на наличие оснований, он якобы запретил подчиненным уведомлять жильцов об опасном состоянии их жилья и праве на переселение, а также препятствовал передаче документов в межведомственную комиссию. Кроме того, в сентябре 2020 года чиновник подписал фиктивный акт выполненных работ по обследованию дома № 19 на ул. Лермонтова, хотя фактическая проверка не проводилась, уверяет следствие. В результате здание не было своевременно признано аварийным.

Бездействие господина Томашенцева нарушило права 65 жителей аварийных домов, лишив их возможности получить благоустроенное жилье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», отмечает следствие. Из-за исключения объектов из программы расселения на 2022–2026 годы люди остались в опасных условиях. Как подчеркивает следствие, мотивом чиновника было создание «мнимой видимости эффективной работы» — искусственное занижение статистики по аварийному фонду.

Особую огласку получила ситуация с домом № 19 на ул. Лермонтова — объектом культурного наследия местного значения («Дом купца Горина»), к 2024 году износ здания достиг 64,3%: трещины в стенах, разрушение фундамента и кровли, отключение газа в 2023 году из-за риска взрыва. Временная установка электроконвекторов привела к пожарам из-за перегрузки сети, обесточив соседние дома.

В начале 2025 года прокуратура через суд обязала администрацию Саратова предоставить жильцам дома на Лермонтова, 19 благоустроенное жилье по договорам соцнайма. Параллельно в марте 2024 года СУ СКР возбудило дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении неустановленных лиц, допустивших аварийное состояние этого объекта.

Связаться с защитой Владимира Томашенцева «Ъ» не удалось. Согласно предъявленному обвинению, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Маркелов