Сносные рыночные отношения

Кассационный суд удовлетворил жалобу ИП Елены Гусаковой, владевшей рынком на ул. Маркина в Астрахани. Предприниматель добилась отмены решений первой и апелляционной инстанций, которые отказали ей в приостановлении действия распоряжения мэрии Астрахани. Документ гласил, что коммерсант должна была снести 139 киосков на рынке для дальнейшего создания универсальной сезонной ярмарки. Пока шли судебные разбирательства, администрация самостоятельно демонтировала торговые объекты. Кассация сочла это действие незаконным и направила дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле

Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле



Владелица рынка на ул. Маркина Елена Гусакова оспорила распоряжение мэрии Астрахани от 6 марта этого года, требующее освободить земельный участок от 139 торговых киосков. Кассационный суд удовлетворил жалобу индивидуального предпринимателя 30 июля, отменив решения первой и апелляционной инстанции.

Рынок на ул. Маркина, 44 площадью 2,16 тыс. кв. м в Астрахани был построен в 1998 году. Изначально администрация города заключила договор аренды с МУП «Тормес» на пять лет под эксплуатацию торгового центра. По данным Росреестра, разрешенный вид использования с тех пор не менялся. В июне 2003 года права на землю перешли ИП Елене Гусаковой. Она выкупила имущество МУП «Тормес» и заключила новый договор аренды до 31 октября 2003 года. По истечении этого срока договор стал бессрочным. Госпожа Гусакова оформила приобретенное имущество как «имущественный комплекс» и предложила городским властям продать ей участок, но получила отказ. В 2019 году мэрия решила использовать эту территорию под ярмарку и дважды (в феврале и апреле) потребовала от коммерсанта освободить землю и снести киоски. Причиной стало то, что участок сдали в аренду под строительство ТЦ, но на нем находились нестационарные торговые объекты, под которые не требовалась площадь 2,16 тыс. кв. м.

Судебные споры с муниципалитетом госпожа Гусакова также ведет с 2019 года. В июне она подала иск с требованием признать распоряжения администрации недействительными. Только в январе 2022 года требование владелицы рынка было удовлетворено. Мэрия пыталась оспорить определение первой инстанции до осени 2023 года сначала в апелляции, а затем и в кассации. Однако в октябре того же года Арбитражный суд Поволжского округа отказал в удовлетворении жалобы, поскольку счел доводы городских властей несостоятельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле

Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле



Во время судебных тяжб администрация Астрахани уведомила Елену Гусакову о прекращении срока действия договора аренды. Вследствие этого владелица бизнеса в августе 2022 года снова обратилась в суд с намерением обязать чиновников продлить договор аренды сроком на 49 лет.

Требования предпринимателя суд поддержал в ноябре 2023 года, разрешив использовать участок под рынок до ноября 2072 года.

С таким решением муниципалитет не согласился и обжаловал его в декабре в апелляции. В феврале 2024 года постановление Арбитражного суда Астраханской области было отменено. Суд обосновал это тем, что площадь участка (2,17 тыс. кв. м) значительно превышала площадь объектов недвижимости, принадлежавших Елене Гусаковой, а оснований предоставлять большую территорию под нестационарные торговые ряды не имелось. Также суд уточнил, что сама предприниматель не представила достаточных доказательств того, что запрашиваемая площадь действительно требовалась для эксплуатации.

В сентябре прошлого года ИП Елена Гусакова дошла до Верховного Суда РФ, но дело не было передано на рассмотрение профильной коллегии.

В январе этого года администрация Астрахани и региональный минпром приняли решение о создании универсальной сезонной ярмарки на территории рынка на ул. Маркина. Власти планировали передать землю под эксплуатацию ООО «Астраханская ярмарка», которое уже внесено в реестр ярмарок мэрии. Местные СМИ сообщали, что работу ярмарки разрешили до февраля 2028 года. Из 60 торговых объектов 50 собирались отдать под сельскохозяйственную продукцию. В марте мэрия выдала госпоже Гусаковой распоряжение об освобождении земельного участка от 139 самовольно установленных киосков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле

Рынок на Маркина в Астрахани начали сносить в минувшем апреле



Через неделю после этого Елена Гусакова подала очередной иск к городской администрации. В суде предприниматель требовала признать распоряжение недействительным и ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия этого документа. Запрос был удовлетворен, но в том же месяце мэрия попросила суд отменить обеспечительные меры; ходатайство суд также поддержал.

В признании распоряжения незаконным Арбитражный суд Астраханской области госпоже Гусаковой отказал.

В апреле, пока городские власти активно сносили рынок, коммерсант подала апелляционную жалобу на решение об отмене обеспечительных мер. Елена Гусакова настаивала, что администрация уничтожает ее бизнес. В июне суд отказал ИП в удовлетворении жалобы. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что не получил от предпринимателя документов, подтверждающих собственность на 139 нестационарных объектов. Также в акте суда уточняется, что киоски не уничтожают, а перемещают, так что заявления о крахе бизнеса безосновательны.

Еще одну жалобу госпожа Гусакова подала в мае этого года на апрельское определение первой инстанции, которое отказало ей в признании распоряжения чиновников незаконным. В июле апелляция отклонила иск собственницы киосков, сославшись на то, что предприниматель не представила убедительных доказательств того, что демонтаж торговых объектов нанес ее бизнесу непоправимый ущерб.

В разговоре с «Ъ — Средняя Волга» Елена Гусакова утверждала: «Они (власти) не имели права сносить киоски, потому что на тот момент еще действовало определение о принятии обеспечительных мер, то есть его тогда еще не отменили. Они к этому делу еще и полицию привлекли, чтобы все снести. Но апелляция все равно поддержала первую инстанцию, несмотря на то что действие распоряжения было приостановлено», — прокомментировала предприниматель.

В июне госпожа Гусакова обжаловала определения двух инстанций в кассации. 30 июля Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил требование ИП об отмене решений, признав, что нижестоящие суды не установили, отпали ли обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер, или появились ли новые причины для их отмены. Также кассация определила, что первая и апелляционная инстанции не оценили соразмерность мер и потенциальный ущерб для бизнеса.

В результате дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд региона.

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Егор Иванов отметил, что, несмотря на выигрыш в кассации, ИП Елена Гусакова все равно не имеет возможности продолжать эксплуатировать землю по назначению, так как решение принято исключительно по вопросу обеспечительных мер. «Мера в виде приостановления действия оспариваемого распоряжения местной администрации обеспечивает сохранность торговых объектов на период судебного разбирательства. При этом в настоящий момент дело о признании распоряжения мэрии Астрахани незаконным рассматривается по существу в суде первой инстанции, поэтому рассуждать о перспективах использования земельного участка в настоящий момент преждевременно»,— уточнил эксперт.

Нина Шевченко