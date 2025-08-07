Ковер как орудие убийства

В саратовском суде вынесен вердикт по делу основателя реабилитационного центра «Новая жизнь» Дмитрия Кречина и шестерых его подопечных. Присяжные признали их виновными в жестоком убийстве 25-летнего пациента Руслана Мансурова. Его истязали, завернули в ковер и оставили умирать от холода на веранде в феврале 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслана Мансурова завернули в ковер и оставили на веранде в феврале 2023 года

Фото: Следком 64 Руслана Мансурова завернули в ковер и оставили на веранде в феврале 2023 года

Фото: Следком 64

Коллегия присяжных заседателей Саратовского областного суда вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве 25-летнего постояльца частного реабилитационного центра «Новая жизнь» Руслана Мансурова. Об этом сообщило следственное управление СКР по Саратовской области.

На скамье подсудимых оказались индивидуальный предприниматель, основатель рехаба Дмитрий Кречин, а также реабилитанты Вадим Абайдуллин, Алексей Алиев, Илья Степанов, Андрей Чухрин, Евгений Шабрамов и Николай Мейси. Ранее по делу проходили еще двое пациентов «Новой жизни» — Павел Богадельщиков и Евгений Гольдштейн, однако дела в отношении них были выделены в отдельные производства в связи с подписанием фигурантами контрактов с Минобороны.

Подсудимым, в зависимости от роли каждого, вменяются убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью общеопасным способом (п. п. «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязания с особой жестокостью и издевательством над потерпевшим (п. п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконное лишение свободы потерпевшего с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Следствие установило, что в феврале 2023 года в реабилитационном центре, где на платной основе проживали нарко- и алкозависимые лица, сотрудники центра и реабилитанты сначала истязали Руслана Мансурова, затем завернули его в ковер, зафиксировав скотчем и веревками, после чего вынесли на веранду дома, где и оставили. В итоге он скончался от переохлаждения. После задержания Дмитрия Кречина центр прекратил работу.

После обсуждения сторонами юридических последствий вердикта суд в ближайшее время вынесет приговор. Опрошенные «Ъ» адвокаты подсудимых сообщили, что будут готовы комментировать дело после оглашения судебного решения.

Никита Маркелов, Саратов