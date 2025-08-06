«Импульс-Атом» разрабатывает систему проекции данных на лобовое стекло поездов

Пензенская компания «Импульс-Атом» разрабатывает систему проецирования данных на лобовое стекло поездов для РЖД. Резидент ТОР «Заречный» создает программно-аппаратный комплекс, который будет в реальном времени замерять ключевые параметры работы токоприемника электровоза: наличие электрической дуги, износ контактов и напряжение в сети.

Цель проекта — повысить безопасность и эргономику управления. Сейчас машинист вынужден смотреть на панель приборов, расположенную на уровне пояса. Новая система будет проецировать информацию прямо на лобовое стекло в поле зрения, что позволит оперативнее реагировать на неполадки. «Прибор предупредит, например, что «токоприемники изношены, нужно пройти техобслуживание»,— поясняет гендиректор компании Валерий Чуйков. Это предотвратит аварии, вызванные перегоранием контактного провода.

Партнерство с РЖД открывает для «Импульс-Атом» новый рынок. После подписания соглашения в мае компания приступила к созданию опытного образца. Уже к концу лета он будет готов, а в декабре пройдет испытания на электровозе Куйбышевской железной дороги. Спрос только этого филиала оценивается в тысячу устройств. Универсальный прибор подойдет для электричек и поездов метро.

Никита Маркелов