Волжскую ТЭЦ хотят отремонтировать за 3,7 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго» ищет подрядчика для ремонта несущих строительных конструкций главного корпуса и вспомогательных зданий Волжской ТЭЦ. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит в период с августа до 30 ноября этого года отремонтировать на объекте фундамент, обшивку временного торца, стеновые панели, остекление, балки, перекрытия, кабину начальника смены, санузлы. Также речь идет об усилении железобетонных консолей, устройстве отмосток и замене водосточных желобов.

Извещение о закупке размещено 7 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Итоги аукциона подведут 26 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,7 млн руб.

Павел Фролов