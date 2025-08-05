В Саратове собор «Покрова Пресвятой Богородицы» узаконил колокольню в суде

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Покровского собора Саратовской епархии Русской православной церкви и признал за ним право собственности на возведенную колокольню. Религиозная организация добивалась легализации объекта, построенного без необходимого разрешения на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Покровского собора в Саратове велось с 1997 по 2014 год

Фото: Покровский собор Строительство Покровского собора в Саратове велось с 1997 по 2014 год

Фото: Покровский собор

Колокольня при Покровском соборе на улице Горького в Саратове, общей площадью 365,2 кв. метров и высотой 44 метра, была возведена на принадлежащем храму земельном участке. Строительство велось с 1997 по 2014 год в строгом соответствии с согласованной проектной документацией, однако разрешение от Администрации города так и не было получено.

Церковь предпринимала неоднократные попытки узаконить постройку в досудебном порядке, но получила отказ и рекомендацию обратиться в суд.

Суд установил, что здание колокольни, являющейся неотъемлемой частью православного храма, построено на законном основании — земельном участке, предоставленном собору в постоянное бессрочное пользование еще в 1997 году. Технические заключения подтвердили, что объект соответствует всем строительным, противопожарным и санитарным нормам, безопасен для эксплуатации, возведен в границах участка и не нарушает прав третьих лиц.

Несмотря на формальный признак самовольной постройки — отсутствие разрешения на строительство — суд учел добросовестность действий истца, его попытки получить необходимые документы, соответствие объекта всем требованиям безопасности и его расположение на законном участке. Ответчик — Администрация Саратова — не возражала против удовлетворения иска.

Никита Маркелов