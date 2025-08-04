Спикер Госдумы поможет сделать бесплатным питание в саратовских сельских школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин окажет помощь сельским жителям Саратовской области. Видео с выступлением политика поделились его сторонники в Telegram-канале.

Так, господин Володин заявил, что поможет сделать бесплатными детские сады в сельской местности. Также речь идет о бесплатном горячем питании в школах, как в начальных, так и в средних и старших.

«Потому что доход сельского жителя меньше, чем доход жителя города»,— отметил председатель Госдумы.

Павел Фролов