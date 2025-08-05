В Золотом к югу от Саратова расширят глэмпинг-парк

В селе Золотое Красноармейского района Саратовской области компания «Полынь» расширяет свой глэмпинг-парк. Пресс-служба министерства инвестиционной политики сообщает, что проект включает строительство кемпинг-стоянки с 20 питчами для туристов с палатками и арендой инвентаря, а также 10 питчей для автодомов.

В рамках расширения планируется строительство 10 шалашей-бунгало в стиле «Полыни». Для реализации проекта компания вложит 7,75 млн руб., что создаст четыре новых рабочих места.

ООО «Полынь» зарегистрировано в Красноармейске и существует с начала прошлого года. В 2024 году компания заработала 1,74 млн руб., а чистая прибыль составила 291 тыс. руб. Баланс предприятия составляет 13 млн руб. Генеральным директором и совладельцем компании является Дарья Танюкевич, вторая половина фирмы принадлежит Василию Фадееву.

Никита Маркелов