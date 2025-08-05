Владельцам квартир дома на Блинова, 2 в Саратове выделили более 168 млн руб.

Собственникам квартир пятого подъезда дома № 2 по ул. Блинова в Саратове, где ранее произошел взрыв газа, выделили более 168 млн руб. на покупку нового жилья. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Денежные средства направлены из резервного фонда регионального правительства. Распоряжение о выделении денег подписал губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, ранее господин Бусаргин заявил, что владельцам квартир пятого подъезда указанного дома предоставят выплаты на приобретение нового жилья в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества. По его словам, выплаты произведут с учетом стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, — 88,8 тыс. руб.

Павел Фролов