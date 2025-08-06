Экс-чиновнику предъявлено обвинение по делу о сдаче дома в Балаково

Уголовное дело в отношении Ивана Сысоева, бывшего сотрудника управления госстройнадзора за долевым строительством Саратовской области, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следствие переквалифицировало первоначальное обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) на ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание по новой статье также достигает 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, летом 2022 года Сысоев подписал акт приемки дома № 42 на улице Титова в Балаково, не проверив объект. Здание, построенное ООО «Мишуткин дом +», сдали с критическими нарушениями: отсутствовали лифты, электричество, газ, отопление, вентиляция и межкомнатные перегородки. Несмотря на это, чиновник подтвердил «соответствие проектной документации», оставив 40 дольщиков без возможности заселения.

Компания «Мишуткин дом +» уже признана недобросовестной. В 2024 году ее директор Наталья Долгошеева была осуждена на 4 года колонии за двойную продажу квартир и хищение 6 млн рублей дольщиков. Сам дом № 42 до сих пор находится под арестом, что блокирует регистрацию прав собственности для жильцов. Хотя в ходе расследования господина Сысоева застройщик устранил часть нарушений, проблема с лифтами остается нерешенной.

Следствие допросило чиновников регионального минстроя, администрации Балаково, сотрудников застройщика и потерпевших дольщиков. Экспертизы подтвердили, что господин Сысоев игнорировал процедуру проверки, хотя отвечал за приемку блока «В» дома. Материалы дела, завершенные в начале августа, теперь переданы в прокуратуру для подготовки к суду.

Никита Маркелов