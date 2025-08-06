Фабрику имени 8 Марта в Волгограде продают с охраняемым статусом

В Волгограде выставили на электронные торги здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта на улице Коммунистической, 22, с начальной ценой 192,4 млн руб. Четырехэтажный комплекс общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров, включая подземный уровень и встроенные нежилые помещения, реализуется в рамках банкротства компании-собственника ООО «Ком Старт».

Объект культурного наследия регионального значения, датируемый концом XIX — серединой XX веков, обязывает нового владельца соблюдать строгие ограничения. Запрещены любые строительные работы, изменение объемно-пространственных характеристик здания и проведение земляных работ на его территории. Исторический статус фабрики ранее порождал общественные инициативы по ее преобразованию в арт-центр для музея изобразительных искусств, однако эти планы не были реализованы.

Продажа имущественного комплекса, включающего административный корпус, склады и столярную мастерскую, связана с финансовыми проблемами прежнего владельца, аффилированного с осужденным за мошенничество бизнесменом. Инвестору предстоит найти решение для развития территории при неукоснительном сохранении архитектурного облика памятника.

Никита Маркелов