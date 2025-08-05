Суд обязал мэрию Саратова спасти семь аварийных памятников архитектуры

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение, обязывающее городскую администрацию в шестимесячный срок провести срочные работы по спасению семи аварийных объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях, признанных памятниками регионального значения, но находящихся под угрозой разрушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Иванова включили в реестр выявленных памятников в 2001 году

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Дом Иванова включили в реестр выявленных памятников в 2001 году

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

В перечень вошли исторические постройки в центре Саратова: жилые дома на Вознесенской (д. 42 лит. А), Соляной (д. 14 лит. А), Первомайской (д. 34 лит. А), Большой Казачьей (д. 21 лит. Б и лит. Д), Рабочей (д. 2 лит. Б, В) и Вавилова (д. 16). Среди них — доходный дом, где в 1907-1910 гг. жил генерал А.И. Деникин, и «Дом Иванова» 1910-х годов постройки.

Все здания официально признаны аварийными, расселены и переведены в нежилой фонд, но администрация города не предпринимала мер по их сохранению, установил суд.

Фотофиксация подтвердила критические повреждения: отсутствие кровли, межэтажных перекрытий, разрушение несущих конструкций из-за попадания осадков. Администрация пыталась оспорить требования, ссылаясь на отсутствие охранных обязательств и актов технического состояния. Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что собственник обязан содержать памятники независимо от наличия таких документов. Конституционная обязанность сохранять культурное наследие и нормы федерального закона № 73-ФЗ остаются в силе.

Работы должны быть проведены лицензированными организациями в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Никита Маркелов