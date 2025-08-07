Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юлия Таушанкова возглавила Ассоциацию развития ТОС Саратовской области

Председатель Собрания депутатов Энгельсского района Юлия Таушанкова избрана председателем Правления Ассоциации развития ТОС Саратовской области. Об этом сообщил 7 августа в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

По словам господина Леонова, в Энгельсском районе ТОСы активно развиваются: сегодня здесь работают 64 территориальных общественных самоуправления, охватывающих более 80% сельских жителей. Эта система позволяет местным жителям напрямую участвовать в решении вопросов благоустройства и развития своих территорий.

За последние восемь лет при поддержке ТОСов реализовано 23 проекта. Ежегодно местные объединения занимают призовые места в региональном конкурсе «Лучшая практика ТОС». В этом году три ТОСа из района победили и получили гранты на воплощение своих инициатив. Максим Леонов отметил важность взаимодействия с жителями и пообещал поддерживать новые проекты, направленные на развитие района.

Павел Фролов